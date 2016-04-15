四月不减肥，六月怎么露长腿！明星配饰红人榜Rosie Huntington-Whiteley：鞋包品味如行走的教科书

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明星配饰红人榜之Rosie Huntington-Whiteley





拥有火辣身材的罗西·汉丁顿-惠特莉 (Rosie Huntington-Whiteley) 不仅是大家熟悉的“变3”女郎，也是粉丝口中的“肉丝”小姐，与Jason Statham的情侣档让她成为了“大哥的女人”，但最终却是凭借一双修长美腿+好品味“驰骋天下”。有人会说编编为什么突然要写Rosie啊，人家是模特有大长腿是正常的，但编编其实想说，四月不减肥六月就该徒伤悲了，总是要刺激刺激才有动力啊，所以就奉上一组罗西的街拍美图合辑让大家养 (shou)养(ci) 眼 (ji)！





翻看Rosie的街拍就能发现，原来人美腿长就是介样子的，除了满屏的腿以外，穿着品味也同样令人称赞。今季大热的“校服裤”外加黑西装再搭配Versace的黑色手袋，简直不要太帅气；看似随性的针织上衣+牛仔短裤的休闲搭配，用一双棕色的麂皮踝靴就能立显洋气范儿；就连健身裤+球鞋的运动装扮也能演绎的十分完美，更别提穿上尖头高跟鞋露出大长腿的装扮了。在包袋的选择上Rosie Huntington-Whiteley基本以大号手袋或者链条挎包为主，方便出街才是最重要的。总之，可性感、可帅气、可休闲的装扮不是谁都能有的，你更喜欢Rosie的哪一面呢？